Российские шпажисты вышли в полуфинал олимпийского командного турнира

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российские шпажисты победили сборную Италии в четвертьфинале командного турнира на Олимпиаде со счетом 45:34.

Сборную России на турнире представляют Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков (запасной). После шестого поединка Ходос был заменен на Глазкова. Обратную замену на турнире делать не разрешается. В полуфинале российская команда встретится со сборной Китая.

Ранее Бида уступил представителю Франции Ромену Каннону в четвертьфинале личного первенства (12:15), Сухов потерпел поражение от швейцарца Беньямина Штеффена в 1/32 финала турнира (12:15), а Ходос уступил итальянцу Андреа Сантарелли на стадии 1/16 финала (10:15).

Последний раз российские шпажисты выигрывали медали в командном турнире на Олимпийских играх в 1996 году. Тогда серебряными призерами стали Александр Бекетов, Павел Колобков и Валерий Захаревич. Российские и советские шпажисты ни разу не становились олимпийскими чемпионами в мужском командном турнире.

Олимпиада завершится 8 августа.