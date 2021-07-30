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XXXII летние Олимпийские игры

Российский дзюдоист Башаев вышел в полуфинал олимпийского турнира

В схватке 1/4 финала спортсмен победил француза Тедди Ринера

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Тамерлан Башаев, занимающий первое место в мировом рейтинге, победил француза Тедди Ринера в четвертьфинале олимпийского турнира в весовой категории свыше 100 кг.

В полуфинале россиянин встретится с победителем поединка между грузином Гурамом Тушишвили и бразильцем Рафаэлом Силвой.

Башаеву 25 лет, он является серебряным призером чемпионата мира (2021), обладателем золотой (2020), серебряной (2018) и бронзовой (2018) медалей чемпионатов Европы.

Ринеру 32 года, он является двукратным олимпийским чемпионом (2012, 2016), а также десятикратным чемпионом мира.

Олимпиада завершится 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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