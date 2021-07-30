Рассел Уэстбрук объявил об уходе из клуба НБА "Вашингтон"

Ранее журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски в своем Twitter сообщил, что "Лос Анджелес Лейкерс" договорился с "Вашингтоном" о переходе Уэстбрука в обмен на форварда Кайла Кузму, центрового Монтреза Харрела, защитника Кентавиуса Колдуэлла-Поупа и право выбора в первом раунде драфта, который проходит в ночь на 30 июля.

"Спасибо "Вашингтон"! Вы с первого дня приняли мою семью и меня с распростертыми объятиями. Хочу поблагодарить всех тренеров, партнеров по команде, болельщиков за оказанное доверие. Я благодарен, что вы рискнули и поддержали меня на каждом этапе пути", - написал Уэстбрук.

Уэстбруку 32 года. Он выступал за "Вашингтон" с 2020 года, ранее он представлял "Хьюстон" и "Оклахому". Уэстбрук признавался самым ценным игроком НБА (2017), становился самым результативным игроком регулярного чемпионата (2015, 2017), девять раз принимал участие в Матче звезд НБА.

В составе сборной США Уэстбрук стал победителем Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году и чемпионата мира в 2010 году. В минувшем сезоне он набирал в среднем 22,2 очка, делал 11,5 подбора и 11,7 передачи. В мае он установил рекорд НБА по количеству трипл-даблов.