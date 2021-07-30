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XXXII летние Олимпийские игры

Британка Шривер завоевала золото на олимпийском турнире по BMX-мотокроссу

Серебро выиграла Мариана Пахон из Колумбии, бронзу - представительница Нидерландов Мерел Смюлдерс
Бетани Шривер (слева) EPA-EFE/FAZRY ISMAIL
Описание
Бетани Шривер (слева)
© EPA-EFE/FAZRY ISMAIL

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Британская велогонщица Бетани Шривер завоевала золотую медаль на олимпийских соревнованиях по BMX-мотокроссу.

Серебро выиграла Мариана Пахон из Колумбии, бронзу - представительница Нидерландов Мерел Смюлдерс.

В соревнованиях мужчин золотую медаль завоевал нидерландец Ник Кимманн. Серебряным призером стал британец Кай Уайт, бронза досталась колумбийцу Карлосу Рамиресу.

Россиянка Наталья Афремова завершила выступление на стадии полуфинала, Евгений Клещенко и Наталья Суворова выбыли из борьбы в четвертьфинале.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 16 золотых, семь серебряных и 10 бронзовых наград. На втором месте идет команда Японии (15-4-7), третью строчку занимает сборная США (14-16-11). Россияне располагаются на четвертой строчке (9-12-9).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1671033
2Япония154726
3США14161141
4Россия912930
5Австралия921122
6Великобритания69823
7Южная Корея43512
8Нидерланды37515
9Франция35311
10Германия34714
11Канада33511
12Новая Зеландия3317
13Италия271019
14Венгрия2125
15Словения2114
16Хорватия2024
17Косово2002
18Бразилия1337
18Швейцария1337
20Румыния1304
21Тайвань1236
22Чехия1214
23Грузия1203
23ЮАР1202
23Гонконг1203
26Сербия1124
26Австрия1124
28Тунис1102
28Норвегия1102
30Эстония1012
30Узбекистан1012
30Ирландия1012
33Иран1001
33Таиланд1001
33Эквадор1001
33Филиппины1001
33Бермудские острова1001
33Словакия1001
33Фиджи1001
33Латвия1001
33Греция1001
42Испания0213
42Колумбия0213
44Монголия0123
44Индонезия0123
46Бельгия0112
46Дания0112
48Болгария0101
48Индия0101
48Туркмения0101
48Иордания0101
48Северная Македония0101
48Польша0101
48Венесуэла0101
55Украина0044
56Казахстан0033
57Турция0022
57Египет0022
57Мексика0022
60Аргентина0011
60Израиль0011
60Кувейт0011
60Кот-д'Ивуар0011
60Куба0011
60Финляндия0011
60Сан-Марино0011
60Португалия0011

 

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