Британка Шривер завоевала золото на олимпийском турнире по BMX-мотокроссу

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Британская велогонщица Бетани Шривер завоевала золотую медаль на олимпийских соревнованиях по BMX-мотокроссу.

Серебро выиграла Мариана Пахон из Колумбии, бронзу - представительница Нидерландов Мерел Смюлдерс.

В соревнованиях мужчин золотую медаль завоевал нидерландец Ник Кимманн. Серебряным призером стал британец Кай Уайт, бронза досталась колумбийцу Карлосу Рамиресу.

Россиянка Наталья Афремова завершила выступление на стадии полуфинала, Евгений Клещенко и Наталья Суворова выбыли из борьбы в четвертьфинале.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 16 золотых, семь серебряных и 10 бронзовых наград. На втором месте идет команда Японии (15-4-7), третью строчку занимает сборная США (14-16-11). Россияне располагаются на четвертой строчке (9-12-9).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.