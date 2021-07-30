Тренер российских фехтовальщиков объяснил причину перепалки с итальянцами на Олимпиаде

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов объяснил причину небольшой перепалки с итальянскими шпажистами в четвертьфинальном матче Олимпийских игр в Токио. Как сообщил Мамедов журналистам, итальянский спортсмен должен был сразу дать судье оружие на проверку, но промедлил, а значит вышел из под контроля рефери.

"Если спортсмен собирается дать оружие на проверку, он должен это делать сразу - судья проверяет наконечник, и если сигнал не загорается, укол не засчитывается. И не надо уходить с этим оружием в сторону, тогда он выходит из-под контроля, - рассказал Мамедов. - Переводить с итальянского не буду. В общем не думал, что уже с утра орать буду, но это давно известная вещь - если ты в напоре не уступаешь итальянцам, они начинают тушеваться".

"Ребята молодцы, вовремя произвели замену, надо было догонять, - продолжил Мамедов. - Сергей [Ходос] больше работает от обороны, но была бы еще минута пассива, была бы красная карточка, а желтая у нас уже была. [Сергей] Бида отфехтовал надежно".

Мамедов вспомнил, что в Казани, когда россияне боролись за олимпийскую лицензию, в полуфинале вели у итальянцев до последних секунд, но в итоге проиграли. "Сейчас нахрапом вырвали победу - все все видели, это Олимпиада, и впереди будет тот, у кого характер крепче, так было, есть и будет, - сказал Мамедов. - И шпажисты показали - они не собираются проигрывать, не собираются биться за 5-8-е места".

"Частые поражения приводят к нарушениям у психики. Тогда это не спорт, а фитнес, а спортсмены - физкультурники. Тренируешься, потеешь, а результата нет", - заключил Мамедов.