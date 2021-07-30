Российский боксер Хатаев вышел в полуфинал и гарантировал себе медаль Олимпиады

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Россиянин Имам Хатаев победил представителя Испании Газимагомеда Джалилова в четвертьфинале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 81 кг.

В первом круге Хатаев одолел марокканца Ассагира Мохамеда, затем победил представителя Казахстана Бекзада Нурдаулетова, в поединке с которым получил сильное рассечение головы. Позднее главный тренер национальной команды России Виктор Фархутдинов сообщил ТАСС, что Хатаев сможет продолжить свое выступление на турнире. В полуфинальном поединке российский боксер встретится с победителем боя между бразильцем Кено Мачадо и британцем Бенджамином Уиттакером, который состоится позже в пятницу, начало - 07:24 мск.

Финал в весовой категории до 81 кг у мужчин состоится 4 августа. Встречи за третье место регламентом не предусмотрено, проигравшие в полуфинале становятся бронзовыми призерами Игр. Всего в боксе на Олимпиаде будет разыграно 13 комплектов медалей - восемь у мужчин и пять у женщин.

Хатаеву 26 лет, он является двукратным чемпионом России (2019, 2020). 26-летний Джалилов становился чемпионом Испании в 2019 году.