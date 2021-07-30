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XXXII летние Олимпийские игры

Женская сборная России вышла в плей-офф олимпийского турнира по регби-7

В заключительном матче группового этапа россиянки уступили команде Новой Зеландии, но попали в число участников 1/4 финала Игр в Токио

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Женская сборная России проиграла команде Новой Зеландии со счетом 0:33 в заключительном, третьем матче группового турнира по регби-7 на Олимпийских играх в Токио.

Сборные России и Новой Зеландии выступали в группе А с командами Великобритании и Кении. Ранее российская команда уступила британкам со счетом 12:14 и победила спортсменок из Кении (35:12). Российские регбистки заняли третье место, набрав 5 очков. Россиянки попали в число двух лучших команд, занявших третьи места, и пробились в плей-офф турнира.

В четвертьфинале, который пройдет позднее в пятницу, россиянки вновь встретятся с командой Новой Зеландии.

Регби-7 впервые было представлено в программе Олимпийских игр в 2016 году. В Рио-де-Жанейро в женском турнире победу одержала сборная Австралии, серебро досталось новозеландкам, бронзу завоевали канадки.

Олимпиада завершится 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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