Американский пловец Мёрфи заподозрил Рылова в допинге, но после отказался от своих слов

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Американец Райан Мёрфи после поражения Евгению Рылову на Олимпиаде в Токио заявил, что "участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым", однако уже на пресс-конференции пояснил, что не подозревает российского спортсмена в употреблении допинга. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Рылов завоевал золото с олимпийским рекордом, проплыв дистанцию за 1 минуту 53,27 секунды. Мёрфи финишировал вторым (отставание - 0,88 секунды), третьим стал британец Люк Гринбэнк (+1,45).

"Здесь нет никаких обвинений, я поздравляю Евгения и Люка, они проделали невероятную работу, они оба - очень талантливые пловцы, - сказал Мёрфи. - Я говорил о проблеме допинга в плавании, о том, что Международная федерация плавания (FINA) должна быть более транспарентной. Я не подозреваю Евгения".

Незадолго до старта Олимпиады FINA временно отстранила от соревнований российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Пловцы успешно опротестовали решение в Спортивном арбитражном суде, что позволило им выступить на Олимпиаде. В решении суда по делу Андрусенко и Кудашева говорится, что представленные FINA факты не доказывают вину спортсменов.

"При этом я верю, что в плавании есть допинг. Именно по этой причине люди должны знать больше об этой ситуации. Я стараюсь быть лучшим в плавании, поэтому у меня нет времени вникать в эту ситуации, и это проблема. Я не знаю много об этом, чтобы на 100 процентов дать четкий ответ", - отметил Мёрфи.

Рылов в Токио завоевал два золота. Он также победил на дистанции 100 м на спине - для российского плавания это золото стало первым за 25 лет. Американцы на обеих дистанциях не проигрывали с 1996 года.