Рылов отреагировал на слова американского пловца Мёрфи о российском допинге

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Двукратный чемпион Олимпийских игр в Токио пловец Евгений Рылов никогда не смог бы себе простить употребление допинга. Об этом он рассказал журналистам после победы на дистанции 200 м на спине.

Вторым в заплыве финишировал американец Райан Мёрфи, который заявил журналистам, что "заплыв не был чистым", но после объяснил, что не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA).

"Честно, не слышал этот комментарий, поэтому ничего ответить не могу. Я всегда был за честный спорт, я всегда сдаю допинг-тесты, заполняю АДАМС (систему антидопингового администрирования и менеджмента - прим. ТАСС) и всегда плыву от всей души и честно. Этому я посвятил всю жизнь, и не мог бы себе простить, если бы что-то применял. Я не хочу ничего отвечать на этот вопрос", - сказал Рылов.

"Наверное, Райан имеет полное право так думать - поводы были, никто факта проблемы не отменял. Как есть, так есть, мы здесь и сейчас, а не в прошлом, будем ждать, что будет дальше. Открыто он мне ничего не предъявил, поэтому я ничего против него не имею", - добавил россиянин.

Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года. Тогда на Играх в Сеуле победу одержал Игорь Полянский.

Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, ранее он финишировал первым на дистанции 100 метров на спине и стал серебряным призером в эстафете 4х200 метров вольным стилем. На Олимпийских играх 2016 года он стал третьим в заплыве на 200 м на спине. Кроме того, в активе 24-летнего спортсмена две золотые, три серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира, четыре золотые, три серебряные и одна бронзовая медали первенств Европы.