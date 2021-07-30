Куницын: теннисисты смирились со стрекотом цикад во время матчей на Олимпиаде

ТОКИО, 30 июля. /Корр. ТАСС Мария Амирджанян/. Теннисисты к концу олимпийского турнира в Токио привыкли к оглушительному стрекоту цикад во время матчей. Об этом ТАСС рассказал тренер российской сборной Игорь Куницын.

Многие теннисисты, участвующие в Олимпиаде, жаловались на то, что стрекот насекомых отвлекает их и не дает сконцентрироваться во время игр. Так, российская теннисистка Елена Веснина рассказала, что цикады стали восприниматься ей как белый шум.

"На протяжение всей Олимпиады теннисисты играют под оглушительный треск цикад. Здесь так [громко] каждый день, и ребята уже привыкли к этому. Уже не мешает [стрекот]", - сказал Куницын.

Финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа.