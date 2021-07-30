Рылов надел маску с котом на фотосессию с золотой медалью Олимпиады после награждения

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российский пловец Евгений Рылов, выигравший в пятницу золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине, надел маску с изображением кота на фотосессию после церемонии награждения.

Пловец Рылов не исключил участия в двух эстафетах на Олимпиаде в Токио

Ранее организаторы соревнований запретили Рылову надевать маску с котом на церемонии награждения. Позднее Международный олимпийский комитет в комментарии для ТАСС объяснил, что спортсмены, участвующие в церемониях награждения, обязаны носить форму своего национального олимпийского комитета.

На вопрос журналистов, как удалось отстоять маску с котом, Рылов ответил, что надел ее только после церемонии награждения.

Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, ранее он финишировал первым на дистанции 100 метров на спине и стал серебряным призером в эстафете 4х200 метров вольным стилем. На Олимпийских играх 2016 года он стал третьим в заплыве на 200 м на спине. Кроме того, в активе 24-летнего спортсмена две золотые, три серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира, четыре золотые, три серебряные и одна бронзовая медали первенств Европы.