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XXXII летние Олимпийские игры

Рылов надел маску с котом на фотосессию с золотой медалью Олимпиады после награждения

На Играх в Токио российский пловец завоевал две золотые медали
Райан Мёрфи, Евгений Рылов и Люк Гринбанк Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Райан Мёрфи, Евгений Рылов и Люк Гринбанк
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российский пловец Евгений Рылов, выигравший в пятницу золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине, надел маску с изображением кота на фотосессию после церемонии награждения.

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Ранее организаторы соревнований запретили Рылову надевать маску с котом на церемонии награждения. Позднее Международный олимпийский комитет в комментарии для ТАСС объяснил, что спортсмены, участвующие в церемониях награждения, обязаны носить форму своего национального олимпийского комитета.

На вопрос журналистов, как удалось отстоять маску с котом, Рылов ответил, что надел ее только после церемонии награждения.

Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, ранее он финишировал первым на дистанции 100 метров на спине и стал серебряным призером в эстафете 4х200 метров вольным стилем. На Олимпийских играх 2016 года он стал третьим в заплыве на 200 м на спине. Кроме того, в активе 24-летнего спортсмена две золотые, три серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира, четыре золотые, три серебряные и одна бронзовая медали первенств Европы.

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