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XXXII летние Олимпийские игры

Российский боксер Гаджимагомедов вышел в полуфинал и гарантировал себе медаль Олимпиады

В полуфинальном поединке российский боксер встретится с победителем боя между белорусом Владиславом Смягликовым и новозеландцем Дэвидом Ньикой
Муслим Гаджимагомедов (слева) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Муслим Гаджимагомедов (слева)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Россиянин Муслим Гаджимагомедов победил Аммара Абдулджаббари из Германии со счетом 5:0 в четвертьфинале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 91 кг.

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Во втором круге Гаджимагомедов одолел Абдельхафида Бенчаблу из Алжира. В полуфинальном поединке российский боксер встретится с победителем боя между белорусом Владиславом Смягликовым и новозеландцем Дэвидом Ньикой, который состоится позже в пятницу, начало - 07:54 мск. Полуфинальные поединки состоятся 3 августа.

Финал в весовой категории до 91 кг у мужчин состоится 6 августа. Встречи за третье место регламентом не предусмотрено, проигравшие в полуфинале становятся бронзовыми призерами Игр. Всего в боксе на Олимпиаде будет разыграно 13 комплектов медалей - восемь у мужчин и пять у женщин.

Гаджимагомедову 24 года, он является трехкратным чемпионом России (2016, 2018, 2020), победителем чемпионата мира (2019) и Европейских игр (2019).

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