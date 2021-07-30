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XXXII летние Олимпийские игры

МОК готов оказывать психологическую помощь спортсменам, подвергшимся травле в соцсетях

Ранее 16-летняя российская спортсменка Евгения Чикунова расплакалась, говоря о травле

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) готов помогать спортсменам психологически справляться с травлей и агрессией в соцсетях. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

"Троллинг или агрессия недопустимы. Мы выступаем против этого и готовы оказать спортсменам всю необходимую поддержку. Например, если они захотят, могут обратиться к нам за психологической помощью", - сказал Адамс.

Многие спортсмены из разных стран мира на Олимпийских играх в Токио сталкиваются с проблемой травли в различных социальных сетях. Так, 16-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова расплакалась, говоря о травле. По ее словам, комментарии в соцсетях повлияли на ее настрой перед заплывом.

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