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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер Башаева заявил, что дзюдоист всю карьеру шел к победе над Ринером

В пятницу россиянин одержал победу над французом в четвертьфинале олимпийского турнира в весовой категории свыше 100 кг

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Россиянин Тамерлан Башаев долгие годы шел к победе над одним из самых известных дзюдоистов двукратным чемпионом Олимпийских игр французом Тедди Ринером. Об этом ТАСС рассказал один из тренеров Башаева Кирилл Дайч.

В пятницу 25-летний россиянин одержал победу над французом в четвертьфинале олимпийского турнира в весовой категории свыше 100 кг. В полуфинале Башаев встретится с грузином Гурамом Тушишвили.

"Я работал с Тамерланом, когда он боролся на юниорском уровне, и могу точно сказать, что произошедшее можно назвать сенсацией только для Тедди, для Тамерлана это не сенсация - он ждал, готовился, шел к этому. Были ли замечания к нему? У меня они всегда есть, но сейчас с ним тренеры сборной, они знают, что ему посоветовать, что подсказать. Мне через океан не докричаться, да он и сам знает, что теперь нужно делать".

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