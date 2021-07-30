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XXXII летние Олимпийские игры

Россиянка Бацарашкина завоевала золото Олимпиады в стрельбе из пистолета с 25 метров

Сборная России, завоевавшая 10 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых медалей, занимает 4-е место в медальном зачете
Виталина Бацарашкина AP/Alex Brandon
Описание
Виталина Бацарашкина
© AP/Alex Brandon

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пистолета с 25 м.

Серебро у представительницы Южной Кореи Ким Мин Чон, бронза досталась китаянке Сяо Цзяжуйсюань.

Сборная России, завоевавшая 10 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых медалей, занимает 4-е место в медальном зачете. Лидирует сборная Китая, на счету которой 16 золотых, семь серебряных и 11 бронзовых наград. На втором месте идет команда Японии (15-4-7), третью строчку занимает сборная США (14-16-11).

Ранее Бацарашкина принесла российской команде первое золото Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Кроме того, в паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар (микст).

Бацарашкиной 24 года, в ее активе победа на чемпионате мира, а также серебро и бронза мировых первенств.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1671134
2Япония154726
3США14161141
4Россия1012931
5Австралия921122
6Великобритания69823
7Южная Корея44513
8Нидерланды37515
9Франция35311
10Германия34714
11Канада33511
12Новая Зеландия3317
13Италия271019
14Венгрия2125
15Словения2114
16Хорватия2024
17Косово2002
18Бразилия1337
18Швейцария1337
20Румыния1304
21Тайвань1236
22Чехия1214
23Грузия1203
23ЮАР1203
23Гонконг1203
26Сербия1124
26Австрия1124
28Тунис1102
28Норвегия1102
30Эстония1012
30Узбекистан1012
30Ирландия1012
33Иран1001
33Таиланд1001
33Эквадор1001
33Филиппины1001
33Бермудские острова1001
33Словакия1001
33Фиджи1001
33Латвия1001
33Греция1001
42Испания0213
42Колумбия0213
44Монголия0123
44Индонезия0123
46Бельгия0112
46Дания0112
48Болгария0101
48Индия0101
48Туркмения0101
48Иордания0101
48Северная Македония0101
48Польша0101
48Венесуэла0101
55Украина0044
56Казахстан0033
57Турция0022
57Египет0022
57Мексика0022
60Аргентина0011
60Израиль0011
60Кувейт0011
60Кот-д'Ивуар0011
60Куба0011
60Финляндия0011
60Сан-Марино0011
60Португалия0011

 

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