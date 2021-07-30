Россиянка Бацарашкина завоевала золото Олимпиады в стрельбе из пистолета с 25 метров

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пистолета с 25 м.

Серебро у представительницы Южной Кореи Ким Мин Чон, бронза досталась китаянке Сяо Цзяжуйсюань.

Сборная России, завоевавшая 10 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых медалей, занимает 4-е место в медальном зачете. Лидирует сборная Китая, на счету которой 16 золотых, семь серебряных и 11 бронзовых наград. На втором месте идет команда Японии (15-4-7), третью строчку занимает сборная США (14-16-11).

Ранее Бацарашкина принесла российской команде первое золото Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Кроме того, в паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар (микст).

Бацарашкиной 24 года, в ее активе победа на чемпионате мира, а также серебро и бронза мировых первенств.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.