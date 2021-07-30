Россиянка Кочесок заняла седьмое место в финале олимпийского турнира по прыжкам на батуте

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Россиянка Сусана Кочесок стала седьмой в финале олимпийского турнира по прыжкам на батуте. Спортсменка набрала 54,290 балла.

Золото завоевала китаянка Чжу Сюэин (56,635 балла), серебро - ее соотечественница Лю Линлин (56,350), бронзу - британка Брайони Пейдж (55,735). Россиянка Яна Лебедева не смогла пробиться в финал, заняв 11-е место в квалификации.

Впервые соревнования по прыжкам на батуте были проведены на Олимпиаде 2000 года в Сиднее. Тогда чемпионами в обеих дисциплинах стали россияне - Александр Москаленко и Ирина Караваева. Также российские спортсмены дважды выигрывали серебро - Москаленко в 2004 году и Дмитрий Ушаков в 2012-м.

Кочесок 26 лет, она является чемпионкой Европы 2021 года в синхронных прыжках на батуте, победительницей трех этапов Кубка мира, двукратной чемпионкой России.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 17 золотых, восемь серебряных и 11 бронзовых наград. На втором месте идет команда Японии (15-4-7), третью строчку занимает сборная США (14-16-11). Россияне располагаются на четвертой строчке (10-12-9).

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.