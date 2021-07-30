Россиянка Кочесок заняла седьмое место в финале олимпийского турнира по прыжкам на батуте

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Россиянка Сусана Кочесок стала седьмой в финале олимпийского турнира по прыжкам на батуте. Спортсменка набрала 54,290 балла.
Золото завоевала китаянка Чжу Сюэин (56,635 балла), серебро - ее соотечественница Лю Линлин (56,350), бронзу - британка Брайони Пейдж (55,735). Россиянка Яна Лебедева не смогла пробиться в финал, заняв 11-е место в квалификации.
Впервые соревнования по прыжкам на батуте были проведены на Олимпиаде 2000 года в Сиднее. Тогда чемпионами в обеих дисциплинах стали россияне - Александр Москаленко и Ирина Караваева. Также российские спортсмены дважды выигрывали серебро - Москаленко в 2004 году и Дмитрий Ушаков в 2012-м.
Кочесок 26 лет, она является чемпионкой Европы 2021 года в синхронных прыжках на батуте, победительницей трех этапов Кубка мира, двукратной чемпионкой России.
В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 17 золотых, восемь серебряных и 11 бронзовых наград. На втором месте идет команда Японии (15-4-7), третью строчку занимает сборная США (14-16-11). Россияне располагаются на четвертой строчке (10-12-9).
Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|17
|8
|11
|36
|2
|Япония
|15
|4
|7
|26
|3
|США
|14
|16
|11
|41
|4
|Россия
|10
|12
|9
|31
|5
|Австралия
|9
|2
|11
|22
|6
|Великобритания
|6
|9
|9
|24
|7
|Южная Корея
|4
|4
|5
|13
|8
|Нидерланды
|3
|7
|5
|15
|9
|Франция
|3
|5
|3
|11
|10
|Германия
|3
|4
|7
|14
|11
|Канада
|3
|3
|5
|11
|12
|Новая Зеландия
|3
|3
|1
|7
|13
|Италия
|2
|7
|10
|19
|14
|Венгрия
|2
|1
|2
|5
|15
|Словения
|2
|1
|1
|4
|16
|Хорватия
|2
|0
|2
|4
|17
|Косово
|2
|0
|0
|2
|18
|Бразилия
|1
|3
|3
|7
|18
|Швейцария
|1
|3
|3
|7
|20
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|21
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|22
|Чехия
|1
|2
|1
|4
|23
|Грузия
|1
|2
|0
|3
|23
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|23
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|26
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|26
|Австрия
|1
|1
|2
|4
|28
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|28
|Норвегия
|1
|1
|0
|2
|30
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|30
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|30
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|33
|Иран
|1
|0
|0
|1
|33
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|33
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|33
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|33
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|33
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|33
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|33
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|33
|Греция
|1
|0
|0
|1
|42
|Испания
|0
|2
|1
|3
|42
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|44
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|44
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|46
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|46
|Дания
|0
|1
|1
|2
|48
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|48
|Индия
|0
|1
|0
|1
|48
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|48
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|48
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|48
|Польша
|0
|1
|0
|1
|48
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|55
|Украина
|0
|0
|4
|4
|56
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|57
|Турция
|0
|0
|2
|2
|57
|Египет
|0
|0
|2
|2
|57
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|60
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|60
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|60
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|60
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|60
|Куба
|0
|0
|1
|1
|60
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|60
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1
|60
|Португалия
|0
|0
|1
|1