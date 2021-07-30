Российская лучница Осипова вышла в полуфинал олимпийского турнира

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российская лучница Елена Осипова победила представительницу Южной Кореи Кан Чхэ Ён со счетом 7:1 в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио.

В полуфинале Осипова, посеянная на турнире под 22-м номером, встретится с победительницей встречи между итальянкой Лучиллой Боари и китаянкой У Цзясинь. Кан Чхэ Ён была посеяна на турнире под третьим номером.

Ранее Осипова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в командном турнире.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.