Россиянин Эйгель не смог выйти в финал Олимпиады в гребном слаломе на байдарке-одиночке

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Россиянин Павел Эйгель не квалифицировался в финал Олимпийских игр в соревнованиях по гребному слалому на байдарке-одиночке.

В полуфинале россиянин занял последнее, 20-е место, показав время 2 минуты 31,41 секунды с 50 секундами штрафа.

Эйгель также участвовал в квалификации соревнований по гребному слалому на каноэ-одиночке, но не вышел во вторую попытку. Старший тренер национальной команды Максим Образцов сообщил ТАСС, что Эйгель изначально рассматривал олимпийские состязания в слаломе на каноэ как тренировочные перед выступлением на байдарке.

Эйгелю 31 год, он является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года в гребном слаломе на байдарке.

Финал олимпийского турнира в гребном слаломе на байдарке-одиночке среди мужчин пройдет позднее в пятницу.