Чемпионка Европы батутистка Лебедева объяснила неудачу на Играх молодостью и малым опытом

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Действующая чемпионка Европы в прыжках на батуте Яна Лебедева считает, что не сумела пройти в финал Олимпиады в Токио из-за недостатка опыта. Об этом она рассказала ТАСС.

В начале мая Лебедева заняла первое место на чемпионате Европы в Сочи. В олимпийской квалификации 19-летняя россиянка совершила падение во второй попытке, заняла итоговое 11-е место и не вышла в финал.

"Я бы объяснила свою неудачную вторую попытку недостатком опыта и юным возрастом, - сказала Лебедева. - Все мои соперницы старше меня и обладают немалым опытом. Я способна была бороться с ними и сейчас, но, к сожалению, меня немного не хватило".

"Такие крупные соревнования, как Олимпийские игры, у меня были впервые, я получила здесь бесценный опыт, который обязательно мне поможет в будущем. Теперь нам нужно многое проанализировать и выявить ошибки, которые были допущены как на этапе подготовки, так и на самих соревнованиях", - добавила собеседница ТАСС.

В финал Олимпиады вышла россиянка Сусана Кочесок. Медали в женских прыжках на батуте будут разыграны 30 июля.