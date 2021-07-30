Известный итальянский журналист заявил, что возмущен зарплатой Кокорина в "Фиорентине"

ТОКИО, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Известный итальянский спортивный журналист Убальдо Сканагатта возмутился игрой нападающего сборной России Александра Кокорина за команду его родного города "Фиорентину" и его зарплатой. Об этом 71-летний журналист заявил ТАСС.
Легендарный итальянский спортивный журналист, флорентиец @ubiscanagatta не понимает, за что Кокорин получает €2 млн в «Фиорентине» pic.twitter.com/SGVGOSxNXO— Andrey Kartashov (@LeDr0n) July 30, 2021
"Я хочу понять, почему футболист Кокорин за восемь месяцев в "Фиорентине" ни разу не сыграл 90 минут? Вчера мне звонили из моего родного города Флоренции и сказали, что он снова не может нормально тренироваться. Я хочу спросить, за что мы платим ему два миллиона евро?" - сказал Сканагатта.
Кокорину 30 лет, он перешел из московского "Спартака" в "Фиорентину" в январе. Кокорин выступал за "Спартак" в первой части сезона-2020/21, в 10 матчах в различных турнирах он забил два мяча и отдал две голевые передачи. В январе 2021 года форвард перешел в "Фиорентину". По оценке профильного портала Transfermarkt.de, сумма трансфера игрока составила €4,5 млн. В составе клуба из Флоренции россиянин выходил на поле в четырех играх, не отметившись результативными действиями, в пяти матчах остался на скамейке запасных, еще девять игр он пропустил из-за травмы.