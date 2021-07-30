Британский пловец Гринбанк после победы Рылова высказался по поводу допинга

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по плаванию на дистанции 200 м на спине британец Люк Гринбанк старается концентрироваться на своем выступлении и не думать, употребляют ли его соперники допинг. Об этом он сказал журналистам.

Победителем с олимпийским рекордом стал россиянин Евгений Рылов, проплыв дистанцию за 1 минуту 53,27 секунды. Вторым в заплыве финишировал американец Райан Мёрфи, который заявил журналистам, что "заплыв не был чистым", но после объяснил, что не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA).

"Очевидно, это не очень хорошо, когда ты не знаешь, чист ли тот, с кем ты плывешь, или нет. Но это, к сожалению, часть спорта, и это неприятно. Моя задача - концентрироваться на своей гонке и на том, что в моих силах", - сказал Гринбанк.