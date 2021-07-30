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XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков: результаты россиян в Токио убедительнее комментариев "экспертов" на эту тему

Президент ОКР отметил, что не все правильно понимают идею Олимпийских игр
Президент ОКР Станислав Поздняков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Результаты российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио звучат убедительнее комментариев "экспертов" на эту тему. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Таблица медалей Олимпиады в Токио

"Думаю, результаты наших спортсменов на этих Играх звучат убедительнее всех возможных комментариев по этой теме, - сказал Поздняков. - Что тут можно сказать, если экспертный уровень людей, которые высказываются в адрес побед наших атлетов, не распространяется дальше заголовков "Нью-Йорк таймс". Разве что только напомнить, что Олимпийские игры созданы для того, чтобы через спорт делать этот мир лучше, а народы всех стран ближе. К сожалению, не все понимают идею Олимпийских игр в том виде, как задумывал это родоначальник соревнований барон де Кубертен".

Ранее российский теннисист Даниил Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить чилийского журналиста Себастьяна Намиаса, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. В пятницу американский пловец Райан Мёрфи, проигравший в финале на дистанции 200 м на спине россиянину Евгению Рылову, заявил журналистам, что "участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым", однако после на пресс-конференции пояснил, что не подозревает российского спортсмена в употреблении допинга.

В медальном зачете россияне идут на четвертом месте, имея в активе 10 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых наград. Лидирует сборная Китая (17-8-11), вторыми идут японцы (15-4-7), третьими - американцы (14-16-11) 

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Поздняков, Станислав АлексеевичXXXII летние Олимпийские игры
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