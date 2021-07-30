Поздняков: результаты россиян в Токио убедительнее комментариев "экспертов" на эту тему

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Результаты российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио звучат убедительнее комментариев "экспертов" на эту тему. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Думаю, результаты наших спортсменов на этих Играх звучат убедительнее всех возможных комментариев по этой теме, - сказал Поздняков. - Что тут можно сказать, если экспертный уровень людей, которые высказываются в адрес побед наших атлетов, не распространяется дальше заголовков "Нью-Йорк таймс". Разве что только напомнить, что Олимпийские игры созданы для того, чтобы через спорт делать этот мир лучше, а народы всех стран ближе. К сожалению, не все понимают идею Олимпийских игр в том виде, как задумывал это родоначальник соревнований барон де Кубертен".

Ранее российский теннисист Даниил Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить чилийского журналиста Себастьяна Намиаса, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. В пятницу американский пловец Райан Мёрфи, проигравший в финале на дистанции 200 м на спине россиянину Евгению Рылову, заявил журналистам, что "участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым", однако после на пресс-конференции пояснил, что не подозревает российского спортсмена в употреблении допинга.

В медальном зачете россияне идут на четвертом месте, имея в активе 10 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых наград. Лидирует сборная Китая (17-8-11), вторыми идут японцы (15-4-7), третьими - американцы (14-16-11)