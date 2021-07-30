Мать Бацарашкиной рассказала, что спортсменка носит медальон с "Ведьмаком" с Игр в Рио

ОМСК, 30 июля. /ТАСС/. Медальон одной из школ вселенной польского писателя Анджея Сапковского и одноименной серии игр "Ведьмак" стал с Олимпиады 2016 года талисманом для российской спортсменки Виталины Бацарашкиной, которая на Олимпийский играх в Токио принесла сборной России два золота и одно серебро. Об этом рассказала ТАСС мать спортсменки Ирина Бацарашкина.

Во время Олимпиады в Токио на шее российской спортсменки был медальон школы кота из компьютерной игры "Ведьмак". После победы Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров официальный аккаунт игры пожелал ей новых побед и высказал надежду, что "ведьмакский" медальон принесет спортсменке удачу и на соревнованиях по стрельбе из пистолета с 25 метров.

"Она на прошлой Олимпиаде (Бацарашкина заняла второе место по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров - прим. ТАСС) тоже была с амулетом [из "Ведьмака"]. И тогда она решила, что он теперь всегда с ней будет, как будто это ее талисман", - рассказала Бацарашкина.

По ее словам, тогда на спортсменке был амулет школы волка. "Сейчас она со школой кота, - уточнила мать стрелка. - Вообще она прочитала все книги Сапковского, несколько раз прошла игру". Она отметила, что разработчики игры поздравляли Бацарашкину с серебряной медалью еще в 2016 году, прислав небольшие подарки.

"Спокойна, но с усталостью в глазах"

Мать спортсменки отметила, что Бацарашкина, которая на Олимпиаде в Токио выиграла две золотые медали и одну серебряную, уступая перед финальной серией соперникам, умеет собираться в решающие моменты. "К тому же, я думаю, может ее соперницы стали уже немножко ее бояться и нервничать", - сказала она.