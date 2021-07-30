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XXXII летние Олимпийские игры

Бацарашкина заявила, что рада завершению выступления на Олимпиаде

В пятницу россиянка выиграла золото в стрельбе из пистолета с 25 метров
Виталина Бацарашкина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Виталина Бацарашкина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по стрельбе Виталина Бацарашкина в разговоре с журналистами отметила, что рада завершению своих выступлений на Играх.

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В пятницу Бацарашкина выиграла в стрельбе из пистолета с 25 метров. Ранее она принесла российской команде первое золото Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Кроме того, в паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар (микст).

"Радость от того, что закончились соревнования и скоро поеду домой. Не думала, что столько выиграю наград, - сказала она. - Одинаково сложные были выступления, 2 августа уезжаю домой".

Чемпионка рассказала о перипетиях перестрелки с китаянкой Сяо Цзяжуйсюань. "Когда была перестрелка, стало смешно, потому что я часто перестреливаюсь. Потом смотрю на табло, а там два рекорда - мой и южнокорейской спортсменки, а потом уже вижу не результаты перестрелки, а итоги выступления".

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