Матыцин назвал пловца Рылова героем Олимпийских игр в Токио

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российский пловец Евгений Рылов, завоевавший две золотые медали, является настоящим героем Олимпийских игр в Токио. Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В пятницу Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, победив на дистанции 200 метров на спине. Ранее он финишировал первым на дистанции 100 метров на спине и стал серебряным призером в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

"Евгений Рылов был главным претендентом на победу на своей коронной дистанции и в Токио подтвердил лидерство, - сказал Матыцин. - Он - настоящий герой Олимпиады, им гордится вся Россия. Евгений стал примером для тысяч мальчишек и девчонок, которые после блестящих олимпийских побед нашего чемпиона пойдут заниматься плаванием. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Всероссийскую федерацию плавания".

На Олимпийских играх 2016 года Рылов стал третьим в заплыве на 200 м на спине. Кроме того, в активе 24-летнего спортсмена две золотые, три серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира, четыре золотые, три серебряные и одна бронзовая медали первенств Европы.