Бацарашкина надеется на рост популярности стрелкового спорта в России после Олимпиады

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина, завоевавшая в пятницу вторую золотую медаль на Играх в Токио, надеется, что победы российских спортсменов приведут к росту популярности в стране стрелкового спорта. Об этом она сказала на пресс-конференции.

В пятницу Бацарашкина заняла первое место на соревнованиях по скоростной стрельбе из пистолета с 25 метров, выиграв в финальной перестрелке у южнокорейской спортсменки Ким Мин Чон, бронза досталась китаянке Сяо Цзяжуйсюань.

"Я надеюсь, что да [число занимающихся стрелковым спортом увеличится]. Очень надеюсь, в Омске построят тир наконец-то, чтобы можно было тренироваться в отличных условиях. Вчера разговаривала с тренером, она сказала, что ее муж, тоже тренер, не может справляться с детьми, потому что очень много новичков пришло, увеличивается количество желающих", - сказала Бацарашкина.

Ранее Бацарашкина стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров - эта награда стала первым золотом для российской сборной. Также в паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.