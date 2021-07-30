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XXXII летние Олимпийские игры

Жуков: американский пловец Мёрфи должен извиниться за высказывание в адрес Рылова

В пятницу россиянин выиграл золото в плавании на дистанции 200 метров на спине, однако спортсмен из США заявил журналистам, что заплыв не был чистым
Бывший глава ОКР Александр Жуков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Бывший глава ОКР Александр Жуков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Американский пловец Райан Мёрфи должен принести извинения за свои слова в адрес двукратного олимпийского чемпиона россиянина Евгения Рылова. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

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Победителем на дистанции 200 метров на спине с олимпийским рекордом стал россиянин Рылов, проплывший за 1 минуту 53,27 секунды. Финишировавший вторым Мёрфи после соревнований заявил журналистам, что "заплыв не был чистым", но позднее объяснил, что не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания.

"Обидно проигрывать. Но это, конечно, некрасиво по отношению к нашим. Надо уметь проигрывать, думаю, он [Мёрфи] должен извиниться", - сказал Жуков.

Также Жуков поздравил российских спортсменов, которые в пятницу завоевали медали на Олимпиаде. Виталина Бацарашкина выиграла золото в стрельбе из скоростного пистолета, Анна Пракатень заняла второе место в академической гребле в соревновании одиночек, а российские шпажисты вышли в финал командного турнира.

"Хочу поздравить Бацарашкину - лучшая. [Евгений] Рылов просто великолепно выступает, просто класс, шпажисты просто молодцы, красавцы, в академической гребле сто лет ничего не выигрывали. Будем болеть за наших", - сказал он.
Рылов в Токио завоевал два золота. Ранее он победил на дистанции 100 м на спине.

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