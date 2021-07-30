Российская лучница Осипова вышла в финал олимпийского турнира

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российская лучница Елена Осипова победила итальянку Лучиллу Боари со счетом 6:0 в полуфинале олимпийского турнира в Токио.

В финале Осипова, посеянная на турнире под 22-м номером, встретится с лидером мирового рейтинга Ан Сан из Южной Кореи.

Ранее 28-летняя Осипова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в командном турнире.

Другая российская лучница Ксения Перова проиграла Дипике Кумари из Индии в 1/8 финала турнира, Светлана Гомбоева потерпела поражение от нидерландки Габриэлы Схлуссер в первом круге.

Финал пройдет позднее в пятницу. Олимпийские игры завершатся 8 августа.