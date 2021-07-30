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XXXII летние Олимпийские игры

В Госдуме призвали американца Мёрфи признать поражение в заплыве с Рыловым на Олимпиаде

Пловец из США усомнился в том, что заплыв на Олимпийских играх на дистанции 200 м на спине был чистым

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Американский пловец Райан Мёрфи усомнился в том, что заплыв на Олимпийских играх на дистанции 200 м на спине был чистым, из-за эмоций после собственного поражения. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

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Рылов в пятницу стал двукратным олимпийским чемпионом. Вторым в заплыве финишировал американец Райан Мёрфи, который заявил журналистам, что "заплыв не был чистым", но после объяснил, что не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA).

"Это эмоции и настрой человека из сборной США, - сказала Журова. - Он почитал комментарии американского гребца, это нашло положительный резонанс в стране. Америка с замиранием сердца наблюдала за этим заплывом, и он это на эмоциях сказал, проиграв русскому парню. Мы бы никогда такого не сказали, воспитание не то, да и мы не позволим себе".

"Надо признать свое поражение и пожать Рылову руку. Американцы занимают общекомандное третье место, переживают за это. Но как всегда винят почему-то русских, хотя перед ними японцы и китайцы", - добавила собеседница агентства.

Ранее американская спортсменка Меган Калмо после того, как Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли олимпийское серебро в академической гребле, написала в своем Twitter, что испытывает неприязнь к российским спортсменам. Она считает, что те не должны были приезжать в Токио, так как российский спорт находится под международными санкциями.

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СШАРоссияXXXII летние Олимпийские игры
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