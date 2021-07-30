Карен Хачанов вышел в финал олимпийского теннисного турнира

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов победил испанца Пабло Карреньо-Бусту в полуфинале олимпийского турнира.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 12-м номером. Испанский спортсмен имел шестой посев. В финале 25-летний россиянин встретится с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым.

Хачанов занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и является победителем четырех турниров под эгидой организации. Лучшим достижением россиянина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2021).

Россиянин Даниил Медведев завершил выступление в одиночном разряде на стадии четвертьфинала, Аслан Карацев проиграл в матче второго круга, а Андрей Рублев уступил во встрече первого раунда.

На счету отечественных теннисистов одна медаль в мужском одиночном разряде на Олимпиадах - в 2000 году золото завоевал Евгений Кафельников. У женщин на Олимпиаде побеждала Елена Дементьева (2008), в парном разряде выигрывали Елена Веснина и Екатерина Макарова (2016).

Финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа.