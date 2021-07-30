Клубы РПЛ обсудят варианты реформирования системы российского футбола после 20 августа

20 июля президент РПЛ Сергей Прядкин заявил журналистам о том, что общее собрание клубов лиги состоится в период с 10 по 20 августа. По его словам, на нем будут подробно рассмотрены предложения по реформированию системы российского футбола. 13 июля Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте представил четыре варианта изменений. Они были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

"Общее собрание переносится, оно состоится в конце следующего месяца. Точной даты нет, это будет третья декада августа", - сказал Газизов.

По словам руководителя компании Hypercube Питера Ньювенхейса, наиболее предпочтительным форматом для реализации в российском футболе является система "Юпитер 16". В нем предполагается, что в премьер-лиге продолжат играть 16 клубов, но на первом этапе они проводят не 30 матчей, а 24 (по 12 дома и в гостях). Эти игры проходят по швейцарской системе (сильные играют с сильными, слабые - со слабыми; положение клубов будет меняться в зависимости от результатов - слабые смогут стать сильными и наоборот). По итогам 24 матчей составляется промежуточная таблица для определения групп второго этапа; все заработанные клубами очки по итогам первого этапа делятся пополам.

На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, играют 10 матчей друг против друга (по пять дома и в гостях). Команда, занявшая итоговое первое место, получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, вице-чемпион отправляется в третий квалификационный раунд турнира, а бронзовый призер - в квалификацию Лиги конференций. Клубы, занявшие на первом этапе с седьмого по 16-е места, играют девять матчей друг против друга. По их итогам две сильнейшие команды проводят дополнительный матч за право встретиться с четвертым клубом из первой группы за еще одно место в Лиге конференций; две последние команды вылетают в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а седьмая и восьмая - принимают участие в стыковых матчах за место в РПЛ с клубами из второго российского дивизиона.

У этого варианта отмечаются следующие плюсы: множество дополнительных топ-матчей, много моментов триумфа и поражения, почти во всех матчах что-то поставлено на карту, посещаемость лиги существенно увеличится, спортивные результаты повысятся. Недостатков всего два, но они весьма серьезные. Первый - растянутый календарь (34 круга, но такой календарь возможен при сдвиге дат Кубка России), второй - сложный инновационный формат турнира.