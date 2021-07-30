Российские ватерполистки с разницей в 13 мячей проиграли американкам в матче Олимпиады

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Женская сборная России со счетом 5:18 уступила команде США в матче третьего тура группового этапа олимпийского турнира по водному поло. Команды выступают в группе В.

Ранее россиянки обыграли китаянок и сыграли вничью с венгерками. После трех туров российская сборная занимает третье место в группе, набрав 3 очка. В заключительном туре россиянки встретятся с командой Японии 1 августа.

В турнире выступают 10 команд, которые разделены на две группы. По четыре сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал.

Женская сборная России является бронзовым призером Олимпийских игр 2000 и 2016 годов. Также россиянки пять раз завоевывали бронзовые награды чемпионатов мира (2003, 2007, 2009, 2011, 2017), трижды выигрывали чемпионат Европы (2006, 2008, 2010).

Финал женского турнира по водному поло пройдет 7 августа. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.