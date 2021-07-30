Тарпищев: теннисист Хачанов ничего не дал сделать сопернику и по делу вышел в финал Игр

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов ничего не дал сделать испанцу Пабло Карреньо-Бусте в полуфинале олимпийского турнира в Токио и абсолютно по делу вышел в финал. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 12-м номером.

"Хачанов выиграл абсолютно по делу, - сказал Тарпищев. - Мощно подавал, играл в свой теннис от начала и до конца. Не дал испанцу сделать абсолютно ничего. Теперь ждем финал", - добавил глава ФТР.

В финале 25-летний россиянин встретится с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым.