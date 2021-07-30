НОК ФРГ подвергли критике в ситуации вокруг расистских заявлений тренера по велоспорту

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Руководство Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) подверглось резкой критике со стороны немецкой общественности, прессы и атлетов в связи с ситуацией, в которой один из тренеров по велоспорту позволил себе заявления расистского характера.

Газета Bild в пятницу напомнила, что речь идет о спортивном директоре Союза немецких велосипедистов (BDR) Патрике Мостере. Во время гонки на время на Играх в Токио он на дистанции решил подбодрить немца Никласа Арндта словами: "Догони погонщиков верблюдов, догони погонщиков верблюдов, давай!". Перед Арндтом следовали спортсмены из Алжира и Эритреи - Аззедин Лагаб и Амануэль Гебрейгзабхьер. Все транслировалось по немецкому телевидению в прямом эфире.

Алжирец Лагаб в интервью Bild сказал, что "был шокирован тем, что подобное может происходить на профессиональных соревнованиях такого высокого уровня, как Олимпиада".

Заявления 54-летнего Мостера вызвали бурю возмущения в Германии. Сам он принес извинения, отметив, что не хотел никого дискредитировать. Глава DOSB Альфонс Хёрман осудил действия Мостера, однако НОК ФРГ сначала не принял вообще никаких решений, касающихся спортивного директора, что лишь подогрело скандал. Только спустя 24 часа после инцидента руководство DOSB в четверг решило все же отправить Мостера на родину.

Как пишет Bild, глава DOSB заявил, что сначала хотел все обсудить внутри команды ФРГ и напрямую поговорить с Мостером в олимпийской деревне. Общественность и пресса не приняла такое оправдание, посчитав решение отправить тренера домой запоздалым. Сам Арндт дистанцировался от заявлений Мостера. Другой немецкий велогонщик Рик Цабель отметил, что не понимает, почему BDR или DOSB сразу не сделали правильных выводов из ситуации.