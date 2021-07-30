Россиянка Елена Осипова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в стрельбе из лука

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российская лучница Елена Осипова уступила Ан Сан из Южной Кореи со счетом 5:6 в финале олимпийского турнира в личном зачете и стала серебряным призером.

В пяти сетах выявить победительницу не удалось, матч завершился со счетом 5:5. Судьбу золотой медали определил решающий выстрел - Ан Сан выбила 10 очков, Осипова - восемь. Бронзовую медаль выиграла итальянка Лучилла Боари.

Сборная России, завоевавшая 10 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых медалей, занимает четвертое место в медальном зачете. На первой строчке располагается сборная Китая (18-9-11), вторыми идут японцы (15-4-7), третье место занимает сборная США (14-16-11).

Российская лучница Ксения Перова проиграла Дипике Кумари из Индии в 1/8 финала личного первенства, а Светлана Гомбоева потерпела поражение от нидерландки Габриэлы Схлуссер в первом круге. Ранее 28-летняя Осипова стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в командном турнире.

Осипова стала первой в истории российской стрельбы из лука спортсменкой, завоевавшей награду Олимпийских игр в личном первенстве. В предыдущий раз отечественные лучницы выигрывали медаль в индивидуальном зачете в 1992 году, когда Наталья Валеева стала бронзовым призером. Единственную в истории советской и российской стрельбы из лука золотую медаль Олимпиад завоевала Кетеван Лосаберидзе, ставшая лучшей в личных соревнованиях на Играх в Москве в 1980 году.

Олимпиада завершится 8 августа.