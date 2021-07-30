Китайские бадминтонисты Хуан Дунпин и Ван Илюй стали олимпийскими чемпионами в миксте

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Китайцы Хуан Дунпин и Ван Илюй обыграли соотечественников пару Хуан Яцюн/Чжэн Сивэй в финале олимпийского турнира по бадминтону в миксте.

Встреча завершилась со счетом 21:17, 17:21, 21:19. Бронзовыми призерами стали японцы Юта Ватанабэ и Ариса Хигасино, которые в матче за третье место обыграли представителей Гонконга Тан Цяньтина и Се Инсюэ.

В общем медальном зачете лидирует сборная Китая (18 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых наград), вторыми идут спортсмены из Японии (15-4-7), третьими - атлеты из США (14-16-11).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.