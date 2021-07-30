Китайские бадминтонисты Хуан Дунпин и Ван Илюй стали олимпийскими чемпионами в миксте

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Китайцы Хуан Дунпин и Ван Илюй обыграли соотечественников пару Хуан Яцюн/Чжэн Сивэй в финале олимпийского турнира по бадминтону в миксте.
Встреча завершилась со счетом 21:17, 17:21, 21:19. Бронзовыми призерами стали японцы Юта Ватанабэ и Ариса Хигасино, которые в матче за третье место обыграли представителей Гонконга Тан Цяньтина и Се Инсюэ.
В общем медальном зачете лидирует сборная Китая (18 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых наград), вторыми идут спортсмены из Японии (15-4-7), третьими - атлеты из США (14-16-11).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|18
|9
|11
|38
|2
|Япония
|15
|4
|7
|26
|3
|США
|14
|16
|11
|41
|4
|Россия
|10
|13
|9
|32
|5
|Австралия
|9
|2
|11
|22
|6
|Великобритания
|6
|9
|9
|24
|7
|Южная Корея
|5
|4
|5
|14
|8
|Нидерланды
|3
|7
|5
|15
|9
|Франция
|3
|5
|3
|11
|10
|Германия
|3
|4
|8
|15
|11
|Канада
|3
|3
|5
|11
|12
|Новая Зеландия
|3
|3
|1
|7
|13
|Италия
|2
|7
|11
|20
|14
|Чехия
|2
|2
|1
|5
|15
|Венгрия
|2
|1
|2
|5
|16
|Словения
|2
|1
|1
|4
|17
|Хорватия
|2
|0
|2
|4
|18
|Косово
|2
|0
|0
|2
|19
|Бразилия
|1
|3
|3
|7
|19
|Швейцария
|1
|3
|3
|7
|21
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|22
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|23
|Грузия
|1
|2
|0
|3
|23
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|23
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|26
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|26
|Австрия
|1
|1
|2
|4
|28
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|28
|Норвегия
|1
|1
|0
|2
|29
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|31
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|31
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|31
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|34
|Иран
|1
|0
|0
|1
|34
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|34
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|34
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|34
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|34
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|34
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|34
|Греция
|1
|0
|0
|1
|42
|Испания
|0
|2
|1
|3
|42
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|44
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|44
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|46
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|46
|Дания
|0
|1
|1
|2
|48
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|48
|Индия
|0
|1
|0
|1
|48
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|48
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|48
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|48
|Польша
|0
|1
|0
|1
|48
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|55
|Украина
|0
|0
|4
|4
|56
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|57
|Турция
|0
|0
|2
|2
|57
|Египет
|0
|0
|2
|2
|57
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|60
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|60
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|60
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|60
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|60
|Куба
|0
|0
|1
|1
|60
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|60
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1
|60
|Португалия
|0
|0
|1
|1