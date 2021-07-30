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XXXII летние Олимпийские игры

Китайские бадминтонисты Хуан Дунпин и Ван Илюй стали олимпийскими чемпионами в миксте

В решающем матче спортсмены обыграли пару из Китая Хуан Яцюн/Чжэн Сивэй

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Китайцы Хуан Дунпин и Ван Илюй обыграли соотечественников пару Хуан Яцюн/Чжэн Сивэй в финале олимпийского турнира по бадминтону в миксте.

Встреча завершилась со счетом 21:17, 17:21, 21:19. Бронзовыми призерами стали японцы Юта Ватанабэ и Ариса Хигасино, которые в матче за третье место обыграли представителей Гонконга Тан Цяньтина и Се Инсюэ.

В общем медальном зачете лидирует сборная Китая (18 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых наград), вторыми идут спортсмены из Японии (15-4-7), третьими - атлеты из США (14-16-11).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1891138
2Япония154726
3США14161141
4Россия1013932
5Австралия921122
6Великобритания69924
7Южная Корея54514
8Нидерланды37515
9Франция35311
10Германия34815
11Канада33511
12Новая Зеландия3317
13Италия271120
14Чехия2215
15Венгрия2125
16Словения2114
17Хорватия2024
18Косово2002
19Бразилия1337
19Швейцария1337
21Румыния1304
22Тайвань1236
23Грузия1203
23ЮАР1203
23Гонконг1203
26Сербия1124
26Австрия1124
28Тунис1102
28Норвегия1102
29Словакия1102
31Эстония1012
31Узбекистан1012
31Ирландия1012
34Иран1001
34Таиланд1001
34Эквадор1001
34Филиппины1001
34Бермудские острова1001
34Фиджи1001
34Латвия1001
34Греция1001
42Испания0213
42Колумбия0213
44Монголия0123
44Индонезия0123
46Бельгия0112
46Дания0112
48Болгария0101
48Индия0101
48Туркмения0101
48Иордания0101
48Северная Македония0101
48Польша0101
48Венесуэла0101
55Украина0044
56Казахстан0033
57Турция0022
57Египет0022
57Мексика0022
60Аргентина0011
60Израиль0011
60Кувейт0011
60Кот-д'Ивуар0011
60Куба0011
60Финляндия0011
60Сан-Марино0011
60Португалия0011

 

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