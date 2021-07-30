Матыцин поздравил Пракатень с завоеванием серебра Олимпийских игр в академической гребле

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Россиянка Анна Пракатень показала уверенное выступление в соревнованиях по академической гребле в одиночках на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Гребец Пракатень призналась, что не могла даже мечтать о серебряной медали Олимпиады

В пятницу Пракатень заняла второе место, став первой отечественной спортсменкой с 1980 года, завоевавшей олимпийскую медаль в академической гребле в одиночках. Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевала новозеландка Эмма Туигг (7 минут 13,97 секунды). Пракатень отстала от нее на 3,42 секунды. Третьей стала австрийка Магдалена Лобниг (+5,75).

"Анна уверенно провела квалификацию, не потерпев при этом ни одного поражения, а в финале уступила только опытной сопернице из Новой Зеландии. Поздравляю спортсменов, тренеров сборной и Федерацию гребного спорта России с этим успехом!" - сказал министр.

Пракатень 28 лет, она является чемпионкой Европы.