Матыцин: Бацарашкина мастерски справилась с волнением в финальной перестрелке на Играх

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Россиянка Виталина Бацарашкина, завоевавшая вторую золотую медаль на Олимпиаде, проявила характер и мастерски справилась с волнением в финальной перестрелке с представительницей Южной Кореи Ким Мин Чон. Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В пятницу Бацарашкина завоевала вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, победив в стрельбе из пистолета с 25 метров. Ранее россиянка заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Кроме того, в паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар (микст).

"Поздравляю Виталину Бацарашкину со второй золотой медалью, выигранной на Олимпиаде в Токио. Виталина мастерски справилась с волнением в финальной перестрелке, проявила характер и выиграла в противостоянии с сильной соперницей из Южной Кореи, - сказал Матыцин. - Наша спортсменка принесла России первое золото в стрельбе из пистолета с 25 м с Игр-1992. Поздравляю спортсменку, тренеров сборной и Федерацию стрельбы России с выдающимся результатом, показанным на Олимпиаде в Токио!"

Бацарашкиной 24 года, в ее активе победа на чемпионате мира, а также серебро и бронза мировых первенств.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.