Прокофьева: людям хватит ума не критиковать ватерполисток России за разгром от американок

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Даже далеким от водного поло любителям спорта хватит ума не критиковать российских ватерполисток за разгромное поражение от команды США на Олимпиаде в Токио. Такое мнение журналистам высказала капитан российской сборной Екатерина Прокофьева.

Россиянки в матче третьего тура группового этапа олимпийского турнира уступили команде США со счетом 5:18.

"Рядовому болельщику можно сказать, чтобы он внимательнее следил за водным поло в дальнейшем, - ответила Прокофьева. - Нужно посмотреть, что будет происходить дальше. У нас большая держава, и только единицы, думаю, делают выводы по одной игре, если толком не следят за происходящим в водном поло. У нас умные очень люди, по одной игре никто выводы делать не будет".

"Безусловно, мы не хотели так сыграть, но сейчас мы готовимся к основной игре - в четвертьфинале", - добавила она.

В прошлом туре американки уступили сборной Венгрии. Для команды США это поражение стало первым за 13 лет на крупных международных турнирах. "Ни для кого не секрет, что сборная США - очень сильный соперник, на протяжении 13 лет они не проиграли ни одной игры, ни одному сопернику. По-спортивному, я очень рада за Венгрию, это показало остальным, что с этой командой США можно играть", - заметила Прокофьева.

Женская сборная России является бронзовым призером Олимпийских игр 2000 и 2016 годов. Также россиянки пять раз завоевывали бронзовые награды чемпионатов мира, трижды выигрывали чемпионат Европы.