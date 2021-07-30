Россиянки проиграли команде Новой Зеландии в 1/4 финала олимпийского турнира по регби-7

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Женская сборная России проиграла команде Новой Зеландии со счетом 0:36 в четвертьфинальном матче турнира по регби-7 на Олимпиаде в Токио.

Ранее российская команда на групповой стадии уступила британкам со счетом 12:14, победила спортсменок из Кении (35:12), а также потерпела поражение от новозеландок (0:33). Российские регбистки заняли третье место в группе, набрав 5 очков. Россиянки попали в число двух лучших команд, занявших третьи места, и пробились в плей-офф турнира.

В первом матче за 5-8-е места российские спортсменки сыграют с проигравшим в матче между сборными Фиджи и Австралии. Встреча пройдет 31 июля.

Регби-7 впервые было представлено в программе Олимпийских игр в 2016 году. В Рио-де-Жанейро в женском турнире победу одержала сборная Австралии, серебро досталось новозеландкам, бронзу завоевали канадки.

Олимпиада завершится 8 августа.