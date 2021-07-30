Рылов рассказал, что американец Мёрфи извинился перед ним за свои слова после заплыва

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Американский пловец Райан Мёрфи извинился перед двукратным олимпийским чемпионом россиянином Евгением Рыловым и пояснил, что его слова неправильно интерпретировали. Об этом рассказал Рылов, комментарий которого приводит служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

В пятницу Рылов победил на дистанции 200 метров на спине с олимпийским рекордом (1 минута 53,27 секунды). Финишировавший вторым Мёрфи после соревнований заявил журналистам, что "заплыв не был чистым", но позднее объяснил, что не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания.

"Мы с ним списались в "Инстаграме", лично все друг другу объяснили, произошло недоразумение, его неправильно поняли. У него спросили в общем, что он думает про допинг в мире плавания. Он ответил, что, скорее всего, не все являются чистыми спортсменами. В принципе, он имеет полное право так думать, и, скорее всего, где-то так и есть", - сказал Рылов.

"Но интерпретировали это немного неправильно, применили именно к нашему заплыву - финалу 200-метровки. Он написал мне личное сообщение, попросил прощение за то, что произошло такое недопонимание на пресс-конференции. Я уже написал свой пост про то, что я об этом думаю. Все хорошо, никаких проблем нет", - добавил российский спортсмен.