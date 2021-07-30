Путин: пловец Рылов достойно представил Россию на Играх в Токио

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Евгения Рылова с победой в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 метров на спине на Олимпийских играх в Токио. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Вы достойно представили нашу страну на играх Олимпиады в Токио, завоевали вторую золотую медаль и установили новый олимпийский рекорд. От души поздравляю вас с победой", - говорится в сообщении.

Президент также отметил вклад тренеров и наставников спортсмена в это яркое достижение и пожелал пловцу всего самого доброго.

Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года. Тогда на Играх в Сеуле победу одержал Игорь Полянский.

Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, ранее он финишировал первым на дистанции 100 метров на спине и стал серебряным призером в эстафете 4х200 метров вольным стилем.