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XXXII летние Олимпийские игры

Серебряный призер в стрельбе из лука Осипова считает, что ей немного не хватило для победы

Россиянка завоевала серебро, уступив в финале представительнице Южной Кореи со счетом 5:6
Елена Осипова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Елена Осипова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 30 июля./ТАСС/. Российская спортсменка Елена Осипова, ставшая второй в личном первенстве на Олимпийских играх в Токио, считает, что сделала все ради победы в финале стрельбы из лука. Об этом она рассказала ТАСС.

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В финале олимпийского турнира в личном зачете Осипова уступила Ан Сан из Южной Кореи со счетом 5:6 и стала серебряным призером. Ранее 28-летняя Осипова стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в командном турнире.

"Я старалась, делала все, что могла, но немного не дотянула", - сказала она.

Осипова стала первой в истории российской стрельбы из лука спортсменкой, завоевавшей награду Олимпийских игр в личном первенстве. В предыдущий раз отечественные лучницы выигрывали медаль в индивидуальном зачете в 1992 году, когда Наталья Валеева стала бронзовым призером. Единственную в истории советской и российской стрельбы из лука золотую медаль Олимпиад завоевала Кетеван Лосаберидзе, ставшая лучшей в личных соревнованиях на Играх в Москве в 1980 году.

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