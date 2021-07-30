Матыцин поздравил лучницу Осипову с завоеванием серебра Олимпийских игр

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Россиянка Елена Осипова показала высокий результат в индивидуальных соревнованиях в стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В пятницу Осипова уступила Ан Сан из Южной Кореи со счетом 5:6 в финале, став серебряным призером. Ранее Осипова, Светлана Гомбоева и Ксения Перова завоевали серебряные медали в командном турнире.

"Елена Осипова стала первой россиянкой в истории, выигравшей медаль Олимпиады в индивидуальных соревнованиях в стрельбе из лука. Поздравляю российскую спортсменку с этим историческим достижением и олимпийским серебром, российские лучницы завоевали на Олимпийских играх в Японии две серебряные медали. Поздравляю с этим высоким результатом спортсменок, тренеров национальной команды и Российскую федерацию стрельбы из лука!" - сказал министр.

Единственную в истории советской и российской стрельбы из лука золотую медаль Олимпиад завоевала Кетеван Лосаберидзе в соревнованиях среди женщин на Играх в Москве в 1980 году.

Олимпиада завершится 8 августа.