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XXXII летние Олимпийские игры

Российские спортсмены завоевали две серебряные медали в академической гребле на Олимпиаде

Соревнования по этому виду спорта завершились в Токио в пятницу

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио завоевали две серебряные медали в соревнованиях по академической гребле.

В четверг серебряную медаль завоевали Елена Орябинская и Василиса Степанова в соревнованиях двоек распашных без рулевого. А в пятницу в одиночках серебро завоевала Анна Пракатень, она стала первой отечественной спортсменкой с 1980 года, которая сумела завоевать медаль Олимпиады в этой дисциплине.

Соревнования по академической гребле завершились в Токио в пятницу. В общем зачете российские гребцы заняли 12-е место. Первыми стали спортсмены из Новой Зеландии, в их активе три золотые и две серебряные медали, вторыми - австралийцы (2-0-2), третьими - нидерландцы (1-2-2).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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