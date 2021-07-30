Российские спортсмены завоевали две серебряные медали в академической гребле на Олимпиаде

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио завоевали две серебряные медали в соревнованиях по академической гребле.

В четверг серебряную медаль завоевали Елена Орябинская и Василиса Степанова в соревнованиях двоек распашных без рулевого. А в пятницу в одиночках серебро завоевала Анна Пракатень, она стала первой отечественной спортсменкой с 1980 года, которая сумела завоевать медаль Олимпиады в этой дисциплине.

Соревнования по академической гребле завершились в Токио в пятницу. В общем зачете российские гребцы заняли 12-е место. Первыми стали спортсмены из Новой Зеландии, в их активе три золотые и две серебряные медали, вторыми - австралийцы (2-0-2), третьими - нидерландцы (1-2-2).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.