Чемпионат России по боксу среди женщин в Челябинске перенесли на конец осени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Федерация бокса России совместно с организационным комитетом в Челябинской области приняла решение перенести чемпионат России по боксу среди женщин на ноябрь 2021 года из-за эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса России в пятницу.

"Чемпионат России планировалось провести в Челябинске с 22 по 28 августа. Но после консультаций Федерация бокса России с организационным комитетом и Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области решено перенести чемпионат на конец осени. Это сделано для того, чтобы соревнования прошли в присутствии максимально возможного числа зрителей. Точные даты проведения чемпионата будут определены позднее", - говорится в сообщении.

Чемпионат России по боксу среди женщин пройдет в Челябинске во второй раз, ранее город принимал турнир в 2010 году.

По данным областного Минздрава, всего в регионе подтверждены 74 тыс. 622 случая заражения коронавирусом (плюс 338 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Всего 65 844 пациента выздоровели и выписаны из больницы. Продолжают лечение 5 346 человек. В Челябинской области действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции.