Россиянин Башаев завоевал бронзу олимпийского турнира по дзюдо в весе свыше 100 кг

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Тамерлан Башаев победил украинца Якова Хаммо в поединке за бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории свыше 100 кг.

Золото завоевал чех Лукаш Крпалек, серебро - грузин Гурам Тушишвили, вторую бронзовую медаль выиграл двукратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира француз Тедди Ринер. В четвертьфинале Башаев победил Ринера, а в полуфинале проиграл Тушишвили.

Российские дзюдоисты завоевали третью медаль на Олимпиаде в Токио, ранее бронзовые награды выиграли Мадина Таймазова (до 70 кг) и Нияз Ильясов (до 100 кг).

Башаеву 25 лет, он является серебряным призером чемпионата мира, обладателем золотой и серебряной награды чемпионатов Европы.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете, имея в активе 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых наград. На первой строчке располагается сборная Китая (18-9-11), вторыми идут японцы (16-4-7), третье место занимает сборная США (14-16-11).

Олимпиада завершится 8 августа.