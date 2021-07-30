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XXXII летние Олимпийские игры

Россиянин Башаев завоевал бронзу олимпийского турнира по дзюдо в весе свыше 100 кг

В финале спортсмен победил украинца Якова Хаммо
Тамерлан Башаев EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Тамерлан Башаев
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Тамерлан Башаев победил украинца Якова Хаммо в поединке за бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории свыше 100 кг.

Золото завоевал чех Лукаш Крпалек, серебро - грузин Гурам Тушишвили, вторую бронзовую медаль выиграл двукратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира француз Тедди Ринер. В четвертьфинале Башаев победил Ринера, а в полуфинале проиграл Тушишвили.

Российские дзюдоисты завоевали третью медаль на Олимпиаде в Токио, ранее бронзовые награды выиграли Мадина Таймазова (до 70 кг) и Нияз Ильясов (до 100 кг).

Башаеву 25 лет, он является серебряным призером чемпионата мира, обладателем золотой и серебряной награды чемпионатов Европы.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете, имея в активе 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых наград. На первой строчке располагается сборная Китая (18-9-11), вторыми идут японцы (16-4-7), третье место занимает сборная США (14-16-11).

Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1891138
2Япония164727
3США14161141
4Россия10131033
5Австралия921122
6Великобритания69924
7Южная Корея54514
8Нидерланды37515
9Франция35513
10Германия34815
11Канада33511
12Новая Зеландия3328
13Чехия3216
14Италия271120
15Венгрия2125
16Словения2114
17Хорватия2024
18Косово2002
19Бразилия1337
19Швейцария1337
21Румыния1304
22Грузия1304
23Тайвань1236
24ЮАР1203
24Гонконг1203
26Сербия1124
26Австрия1124
28Тунис1102
28Норвегия1102
28Словакия1102
31Эстония1012
31Узбекистан1012
31Ирландия1012
34Иран1001
34Таиланд1001
34Эквадор1001
34Филиппины1001
34Бермудские острова1001
34Фиджи1001
34Латвия1001
34Греция1001
42Испания0213
42Колумбия0213
44Монголия0123
44Индонезия0123
46Бельгия0112
46Дания0112
46Куба0112
49Болгария0101
49Индия0101
49Туркмения0101
49Иордания0101
49Северная Македония0101
49Польша0101
49Венесуэла0101
56Украина0044
56Казахстан0033
58Турция0022
58Египет0022
58Мексика0022
61Азербайджан0011
61Аргентина0011
61Израиль0011
61Кувейт0011
61Кот-д'Ивуар0011
61Финляндия0011
61Сан-Марино0011
61Португалия0011

 

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