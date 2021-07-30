Хачанов сыграет с немцем Зверевым в финале олимпийского турнира по теннису

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:1 в пользу 24-летнего немца, который посеян на турнире под четвертым номером. Джокович имел первый номер посева. В финале германский теннисист сыграет с россиянином Кареном Хачановым (12-й посев, 25-е место в мировом рейтинге).

Джокович в июле в третий раз кряду стал победителем Уимблдона и завоевал 20-й титул на турнирах Большого шлема, сравнявшись по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером. Девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 85 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Также сербский теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Звереву 24 года, он идет на пятой строчке в рейтинге ATP. На счету немецкого спортсмена 15 титулов под эгидой ATP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США (2020).

Финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа.