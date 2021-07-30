{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Хачанов сыграет с немцем Зверевым в финале олимпийского турнира по теннису

Немецкий спортсмен в полуфинале победил серба Новака Джоковича

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Немец Александр Зверев победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале олимпийского турнира по теннису.

На эту тему
Карен Хачанов вышел в финал олимпийского теннисного турнира
Карен Хачанов вышел в финал олимпийского теннисного турнира

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:1 в пользу 24-летнего немца, который посеян на турнире под четвертым номером. Джокович имел первый номер посева. В финале германский теннисист сыграет с россиянином Кареном Хачановым (12-й посев, 25-е место в мировом рейтинге).

Джокович в июле в третий раз кряду стал победителем Уимблдона и завоевал 20-й титул на турнирах Большого шлема, сравнявшись по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером. Девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 85 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Также сербский теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Звереву 24 года, он идет на пятой строчке в рейтинге ATP. На счету немецкого спортсмена 15 титулов под эгидой ATP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США (2020).

Финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Теннисистка Павлюченкова заявила, что их с Рублевым задача - выиграть финал Игр в миксте
Российский дуэт вышел в финал соревнований ранее в пятницу, матч состоится 1 августа
Читать полностью