Песков посоветовал российским олимпийцам не обращать внимания на негативные высказывания

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Кремль советует российским спортсменам, выступающим сейчас на Олимпийских играх в Токио, получать медали и не обращать внимания на критику и негативные высказывания. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нашим ребятам нужно получать медали. Предпочтительно - золотые. И не обращать внимания на это все", - сказал он.

Так Песков ответил на вопрос, что в Кремле могли бы посоветовать российским олимпийцам на фоне негативных высказываний со стороны их зарубежных коллег, а также критики в соцсетях. Он заверил, что страна поддерживает своих спортсменов. "Медалисты - они вне критики", - подчеркнул представитель Кремля.

В пятницу российский пловец Евгений Рылов на Играх в Токио победил на дистанции 200 метров на спине с олимпийским рекордом (1 минута 53,27 секунды). Финишировавший вторым американский спортсмен Райан Мёрфи после соревнований заявил журналистам, что "заплыв не был чистым", но позднее объяснил, что не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания.