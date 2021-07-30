Песков назвал героем рапиристку Мартьянову, продолжившую выступление после травмы

Мартьянова в четверг в ходе выступления в финале соревнований на Олимпиаде в Токио подвернула ногу, но сумела продолжить выступление. Девушка хромала на церемонии награждения и после покинула арену в инвалидном кресле.

"Хочется еще раз отметить наших олимпийских медалистов, чемпионов, и, конечно, прежде всего сегодня это Марта Мартьянова. Вот это настоящая девушка-герой, которая дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму. Такими нужно гордиться", - сказал Песков.

Ранее Мартьянову уже поздравил президент России Владимир Путин, напомнил Песков.